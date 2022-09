Quando un software si qualifica come dispositivo medico

Non tutti i software utilizzati in ambito sanitario sono qualificabili come dispositivi medici. Il software destinato a elaborare, analizzare, creare o modificare informazioni mediche può essere qualificato come medical device software (Mdsw) solo se la creazione o la modifica di tali informazioni è regolata da una destinazione d’uso medica.

In particolare, il prodotto deve soddisfare sia la definizione di software sia la definizione di “dispositivo medico” (Dm) in accordo all’articolo 2(1) del Regolamento (Ue) 2017/745 (Mdr) o, in alternativa, la definizione di “dispositivo medico-diagnostico in vitro” (Ivd) dell’articolo 2(2) del Regolamento (Ue) 2017/746 (Ivdr – un aggiornamento sul nuovo regolamento è previsto nel webinar del 27 settembre prossimo dal titolo: “Ivdr Compliance I principali adempimenti in seguito all’applicazione del nuovo Regolamento UE 2017/746“).

Come funziona

Un Mdsw può essere utilizzato “da solo” oppure “in combinazione” e far funzionare o controllare un dispositivo medico (hardware); può inoltre fornire informazioni immediate che inducono a prendere decisioni e fornire supporto agli operatori sanitari. Un software può essere categorizzato come Mdsw indipendentemente dalla sua ubicazione (es. può operare nel cloud, in un computer, in un telefono cellulare ecc.) e dal tipo di utilizzatore finale (un Mdsw può infatti essere usato sia da operatori sanitari che da pazienti o altri utilizzatori non professionisti).

Impatto sui pazienti

Un dispositivo di questo genere tuttavia, deve agire per il beneficio di singoli pazienti e non deve limitare l’elaborazione dei dati a:

Conservazione

Archiviazione

Comunicazione

Ricerca semplice

Compressione senza perdita di dati

Non sempre è un dispositivo

Il software inteso a far funzionare e influenzare l’uso di un dispositivo medico (hardware) ma senza avere uno scopo medico di per sé (es. software destinato a essere utilizzato per il funzionamento di un analizzatore di chimica clinica), non può essere considerato un Mdsw ma può comunque rientrare nell’ambito di applicazione dei due regolamenti Mdr/Ivdr come parte integrante/componente o come accessorio di un Dm/Ivd.

I passaggi principali

Per maggior chiarezza, gli step decisionali per la qualifica di un software come Mdsw sono riassunti nella seguente figura, tratta dalla MDCG 2019-11 “Guidance on Qualification and Classification of Software in Regulation (EU) 2017/745 – MDR and Regulation (EU) 2017/746 – IVDR”: