Verso la possibilità di un vaccino preventivo contro alcuni tumori, che potrebbe essere somministrato a persone ad alto rischio di neoplasie, come individui con familiarità per un certo tumore. Per ora il vaccino è stato testato in un trial di fase I su persone ad alto rischio di cancro del pancreas, con risultati preliminari positivi. Secondo quanto riportato sulla rivista Cancer Discovery il vaccino mira alla molecola Kras, che finora era rimasta inattaccabile da farmaci (è recentissima l’approvazione da parte di Fda di Daraxonrasib, mirato proprio a una versione di kras con un ruolo nel tumore pancreatico e anche della Commissione europea per il trattamento di seconda linea del tumore del pancreas metastatico).

Kras è implicata in molti tumori, tra cui il cancro del colonretto e il tumore del polmone non a piccole cellule. In pratica il vaccino addestra le cellule immunitarie del soggetto cui viene inoculato a riconoscere e uccidere tutte le cellule portatrici di forme mutate di Kras – che sono cellule precancerose o cancerose –, sbaragliando ogni possibilità di inizio di sviluppo della neoplasia stessa. L’idea è quindi intercettare il tumore sul nascere e bloccarlo grazie alla risposta immunitaria indotta dal vaccino. Lo studio è stato diretto da Neeha Zaidi della Johns Hopkins University di Baltimora, insieme a Elizabeth Jaffee e Michael Goggins, tutti presso il Kimmel Cancer Center della Johns Hopkins.

Il trattamento attuale

Il tumore preso in esame nel lavoro è l’adenocarcinoma duttale pancreatico (Pdac), una forma aggressiva, spesso diagnosticata in stadio avanzato e associato a un basso tasso di sopravvivenza a cinque anni dalla diagnosi. Circa il 10% dei casi è legato a una predisposizione ereditaria causata da mutazioni patogenetiche in specifici geni di suscettibilità tumorale, trasmesse dai genitori ai figli. La malattia evolve nel tempo a partire da lesioni precancerose, quali la neoplasia intraepiteliale pancreatica e le neoplasie mucinose papillari intraduttali.

“Gli individui ad alto rischio o per una predisposizione ereditaria o perché già presentano una lesione pancreatica sospetta rilevata tramite diagnostica per immagini, vengono solitamente sottoposti a sorveglianza per monitorare eventuali cambiamenti nel tempo”, ha affermato Zaidi presentando il lavoro.

“Qualora vi sia un rischio significativo di trasformazione in tumore o venga individuata una neoplasia in fase iniziale, l’attuale standard terapeutico prevede la resezione chirurgica. Ma questo intervento non è privo di rischi: occorre più di un anno affinché il tratto gastrointestinale di una persona si riprenda e produca gli enzimi necessari per digerire il cibo; inoltre, i pazienti operati sviluppano spesso il diabete”.

“Non si tratta di un intervento semplice – continua – quindi riuscire a evitare l’operazione a questo specifico gruppo di individui rappresenterebbe un enorme passo avanti. Inoltre, la probabilità di recidiva anche dopo l’intervento di resezione raggiunge l’80%, per non parlare del fatto che molte lesioni precursori del tumore al pancreas sono di dimensioni microscopiche, risultando quindi invisibili agli esami di diagnostica per immagini”.

L’oncogene kras e il vaccino

Le mutazioni del gene Kras rappresentano i principali fattori oncogenici in oltre il 90% dei casi di adenocarcinoma duttale pancreatico. I ricercatori avevano precedentemente sviluppato mKrasVax, un vaccino “pronto all’uso” a base di lunghi peptidi sintetici, mirato alle sei mutazioni di Kras più comuni riscontrate nelle cellule tumorali e nella maggior parte delle lesioni pancreatiche precancerose.

I primi test su animali hanno dato esito positivo, dimostrando che un vaccino mirato a Kras è in grado di prevenire la progressione di lesioni precancerose precoci in un modello murino geneticamente modificato di tumore del pancreas guidato da Kras. Nel nuovo studio il team ha condotto una sperimentazione clinica di fase I per valutare la sicurezza del vaccino mKrasVax e la capacità di indurre risposte immunitarie durature in 20 individui ad alto rischio di Pdac a causa di una predisposizione ereditaria e della presenza radiografica di una lesione pancreatica, tipicamente sotto forma di piccola cisti. La maggior parte dei partecipanti allo studio aveva almeno un parente di primo grado con diagnosi di Pdac (85%).

Servono studi più ampi

Il vaccino ha stimolato risposte di linfociti T effettori e di memoria centrale specifici per la proteina Kras mutante nel 90% dei partecipanti. Tali risposte sono rimaste rilevabili nel sangue fino a due anni dopo la vaccinazione. “Questa risposta di lunga durata è particolarmente significativa quando si valuta la possibilità di intercettare il tumore, un processo che richiede un’immunità duratura”, ha spiegato Zaidi. “Inoltre, il vaccino si è rivelato sicuro e ben tollerato, avvalorando il suo impiego in studi più ampi sull’intercettazione del tumore”. Dopo un monitoraggio per un tempo medio di 16,5 mesi, nessuno degli individui vaccinati ha sviluppato il tumore.

I ricercatori hanno inoltre valutato le variazioni delle dimensioni delle cisti come ulteriore obiettivo clinico, riscontrando un tasso più elevato di riduzione o risoluzione della cisti tra i soggetti vaccinati (37,5%) rispetto a un gruppo di controllo di individui ad alto rischio con caratteristiche analoghe al campione di intervento, ma non vaccinati (6,8%).

“Abbiamo osservato segni di stabilità o addirittura regressione delle cisti pancreatiche in concomitanza con l’’induzione e la persistenza di risposte dei linfociti T specifici per Kras”, ha sottolineato Goggins. “Tuttavia, sono necessari studi più ampi per dimostrare che tale effetto fosse effettivamente riconducibile al vaccino”. Altre ricerche serviranno per individuare i migliori approcci vaccinali, i bersagli ottimali e le tempistiche ideali per la vaccinazione.

Una risposta di memoria

“Nel complesso, questo studio rappresenta la prima dimostrazione di principio dell’uso di vaccini per l’intercettazione del tumore del pancreas in pazienti umani”, ha commentato Zaidi. “Ciò che rende la risposta immunitaria così potente è la sua capacità di reagire in presenza del tumore – o addirittura di una lesione precancerosa – sviluppando al contempo una risposta di memoria che interviene rapidamente qualora quella stessa lesione dovesse ripresentarsi”, ha affermato Jaffee.

“Lo osserviamo con i vaccini contro l’Hpv e l’epatite B, entrambi in grado di prevenire tumori di origine virale” continua. “Proprio come una proteina virale riconosciuta come estranea dalle difese del corpo, anche la proteina Kras mutata viene riconosciuta come estranea e il sistema immunitario attacca la lesione precancerosa prima che diventi molto aggressiva; è proprio per questo che riteniamo che il sistema immunitario la riconosca, attivandosi e sviluppando tale risposta di memoria”.

Non solo pancreas

“Una sperimentazione in fase di arruolamento valuterà le modificazioni a livello del tessuto precanceroso, per determinare se i linfociti T generati dal vaccino siano in grado di infiltrarsi nelle lesioni precancerose, oltre a essere rilevabili nel sangue”, ha aggiunto Zaidi. Per ora, ha riferito ad Aboutpharma Jaffee, “abbiamo testato il vaccino esclusivamente nell’ambito dell’intercettazione del tumore del pancreas”.

Ma il vaccino potrebbe essere speso per prevenire anche altri tumori krasdipendenti, come fino alla metà dei casi di cancro del colonretto. Come nel pancreas, il tumore del colonretto si sviluppa molto lentamente (spesso nell’arco di anni) a partire da lesioni precancerose note, come i polipi adenomatosi.

“Il vaccino antiKras ha il potenziale di agire contro i tumori qualora le mutazioni di Kras rappresentino un evento precoce, che si verifica durante la formazione della neoplasia prima che questa diventi un tumore conclamato” ha concluso. “Confidiamo di poter studiare i suoi effetti sullo sviluppo di altri tumori dipendenti da Kras”.