Sperimentazioni cliniche autorizzate nel 2024: 669, 43 in più rispetto all’anno pre­cedente. Sancito il ritorno nella fascia dei 600-700 studi che ha caratterizzato gran parte dell’ultimo decennio.

Letto così, il ventidue­simo Rapporto nazionale dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) sulla sperimentazione clinica dei medicinali sembra consegnarci soprattutto una buona notizia.

Ma il dato più interessante non è probabilmente quanti studi siano stati autorizzati. Piuttosto è importante capire quali studi siano stati promossi da chi. E all’interno di quale sistema di ricerca. Il 2024, infatti, non è stato un anno come gli altri.

Per la prima volta tutte le nuove sperimenta­zioni sono state gestite esclusivamente attraverso il Sistema Informativo sulle Sperimentazioni Cliniche (Ctis): un banco di prova del sistema delineato dal Regolamento europeo 536/2014.

Da questo punto di vista, il primo messaggio che emerge è positi­vo: la temuta contrazione legata alla transizione regolatoria non si è verificata. L’Italia ha retto il passaggio al nuovo modello e continua a occupare una posizione rilevante nel panorama europeo. Ma stabilità non significa necessariamente crescita.

Attrattivi per la ricerca che arriva dall’estero

Uno dei dati che meglio aiutano a interpretare il Rapporto è la provenienza degli studi. Oltre il novanta per cento delle sperimentazioni auto­rizzate nel 2024 è internazionale (608 studi su 669). Solo 61 sono nazionali. La ricerca promossa dall’industria rappresenta inoltre l’85,1 per cento del totale, mentre quella no profit si ferma al 14,9 per cento (in ulteriore riduzione rispetto all’anno precedente).

Il quadro che emerge è quindi quello di un Paese che conserva una buona capacità di attrarre e partecipare alla ricerca, soprattutto quando questa nasce all’interno di programmi internazionali strutturati, ma che sembra incon­trare maggiori difficoltà quando deve generarla e promuoverla direttamente.

Ma la distinzione è tutt’altro che semantica. Essere un buon Paese per la sperimentazione significa disporre di pazienti, competenze cliniche, centri qualificati e ricercatori capaci di inserirsi nei grandi programmi internazio­nali.

Essere un sistema capace di produrre ricerca richiede qualcosa in più: infrastrutture, personale dedicato, capacità regolatoria e amministrativa e, soprattutto, risorse che consentano a un ospedale, a un’università o a un Istituto di ricerca e cura a carattere scientifico (Irccs) di assumersi concreta­mente le responsabilità dello sponsor. Ed è proprio su questo secondo versante che il Rapporto accende un segnale di attenzione.

Il campanello d’allarme della ricerca indipendente

La riduzione degli studi no profit non dovrebbe essere considerata un fenomeno marginale né semplicemente fisiologico (si legga l’approfondimento pubblicato sul numero 238 di AboutPharma).

La ricerca indipendente risponde spesso a domande che non necessariamente coincidono con quelle dello sviluppo commerciale di un farmaco: confronto tra strategie già disponibili, ottimizzazione o de-escala­tion dei trattamenti, appropriatezza terapeutica, po­polazioni fragili, malattie rare, farmaci fuori brevetto.

Il dato relativo alle malattie rare è emblematico. Nel 2024 gli studi in questo ambito sono stati 188 (pari al 28,1 per cento del totale). Ma soltanto 12 erano no profit, rispetto ai 34 dell’anno precedente. La stessa Aifa, nella prefazione al Rapporto, ipotizza che la contrazione possa riflettere una maggiore difficoltà del settore accademico e no profit italiano nell’adattarsi al nuovo assetto regolatorio.

Il punto merita attenzione perché il Regolamento europeo ha certamente armonizzato la procedura autorizzativa, ma armonizzazione e semplificazione non sono assolutamente sinonimi.

Gli standard di qualità e tutela dei partecipanti devono naturalmente essere gli stessi indipendentemente dalla natura dello sponsor; la questione è piuttosto mettere anche la ricerca indipendente nelle condizioni di sostenerli.

Per un grande sponsor industriale, dotato di strut­ture regolatorie, legali, di farmacovigilanza e data management dedicate, la complessità del sistema può essere gestibile.

Per un promotore accademico, gli stessi requisiti possono diventare un ostacolo se non esiste un’infrastruttura professionale che supporti il ricercatore.

In questo scenario assume particolare rilievo il rilancio del Fondo Aifa dedicato alla ricerca indipendente.

Nel 2025 l’Agenzia ha avviato due nuovi bandi per studi clinici no profit, uno dei quali specificamente dedicato alle malattie rare. Un segnale importante, soprattutto alla luce della tendenza descritta dal Rapporto. Il finanzia­mento, tuttavia, è soltanto una parte della risposta.

Promuovere oggi una sperimentazione significa assumere responsabilità regolatorie e organizza­tive che richiedono competenze di progettazione, gestione Ctis, monitoraggio, farmacovigilanza, data management, statistica e quality assurance. Sostene­re la ricerca indipendente significa quindi finanziare non soltanto gli studi, ma anche l’infrastruttura necessaria a renderli possibili.

In questa prospettiva, il Fondo Aifa potrebbe avere un valore che va oltre il finanziamento dei singoli progetti, contribuen­do a riattivare la capacità del sistema pubblico e accademico di essere promotore e non soltanto partecipante alla ricerca clinica. Sarà interessante verificare nei prossimi Rapporti se questo rilancio riuscirà a tradursi in un’inversione della tendenza oggi osservata.

Non sorprende, del resto, che gli studi no profit multinazionali mostrino una maggiore tenuta: inserirsi in reti strutturate permette di condividere competenze e risorse che il singolo promotore difficilmente potrebbe costruire da solo.

Non tutto il paese viaggia alla stessa velocità

C’è poi un’altra novità del Rapporto che merita forse più attenzione di quanto riceva abitualmente: la fotografia dell’attività dei singoli centri sperimentali. La ricerca clinica italiana è fortemente concentra­ta in alcune Regioni e in grandi ospedali e Irccs che gestiscono contemporaneamente numerosi protocolli. Anche questo dato può essere letto in due modi.

Da un lato dimostra che esistono centri italiani con competenze e capacità organizzative di livello internazionale. Dall’altro suggerisce il rischio di una ricerca a due velocità, nella quale la possibilità di partecipare alla sperimentazione dipende sempre più dalla presenza di infrastrutture dedicate. Qui forse emerge uno dei paradossi del nuovo scenario europeo. Il Ctis ha creato un punto di accesso unico e una procedura coordinata per l’autorizzazione della sperimentazione.

Ma una volta ottenuta l’autorizzazione, lo studio deve ancora diventare operativo. Contratti, budget, fattibilità locale, farmacia, protezione dei dati, procedure amministrative, disponibilità di study coordinator, infermieri di ricerca e altre professionalità dedicate continuano a incidere sui tempi di apertura dei centri. La competitività di un Paese non si misura quindi soltanto dal tempo necessario ad autoriz­zare uno studio, ma anche dal tempo che passa tra l’autorizzazione e il momento in cui il primo paziente può realmente essere arruolato.

Contare i protocolli non basta più

Anche il numero assoluto delle sperimentazioni va oggi interpretato con cautela. La ricerca clinica sta cambiando. Master protocol, basket trial, umbrella trial, platform study e disegni adattativi consentono a un singolo protocollo di includere molte coorti, trattamenti e popolazioni che in passato avrebbero potuto corrispondere a studi differenti.

Dire che in Italia sono stati autorizzati 669 studi è quindi importante, ma non ci dice quanti pazienti abbiano avuto realmente accesso alla ricerca, quanto rapidamente siano stati aperti i centri, quale sia stata la capacità di arruolamento italiana o quale contributo il nostro Paese abbia fornito alla produzione dei dati.

Sono probabilmente questi gli indicatori che dovrebbero progressivamente affiancare il semplice conteggio dei protocolli: tempi di attivazione dei centri, pazienti arruolati, raggiungimento dei target di recruitment, partecipazione alle fasi precoci e distribuzione territoriale delle opportunità di accesso agli studi.

Il primato dell’oncologia e dell’emato-oncologia, con 248 sperimentazioni, conferma un dato ormai consolidato e testimonia il dinamismo del settore. Ma anche qui il numero degli studi racconta solo una parte della storia: l’evoluzione verso sperimentazioni precoci, biomarker-driven e disegni sempre più complessi rende progressivamente meno informativa la sola classificazione per fase o area terapeutica.

Ora occorre trasformare il sistema

Il Rapporto restituisce dunque una fotografia meno semplice di quanto suggerisca il numero comples­sivo delle sperimentazioni. L’Italia ha superato senza un crollo degli studi la fase più delicata della transizione al Regolamento europeo.

Continua a essere scelta dai grandi programmi internazionali e dispone di centri capaci di condurre ricerca di elevata complessità.

Ma il passo successivo è più impegnativo. Occorre trasformare l’armonizzazio­ne regolatoria in capacità operativa: rafforzare le clinical trial unit, professionalizzare e riconoscere le figure che supportano la ricerca, rendere più omogenei i processi amministrativi e sostenere gli sponsor accademici non soltanto attraverso il finan­ziamento dei progetti, ma attraverso infrastrutture capaci di accompagnarne l’intero ciclo di vita. Perché essere attrattivi per la ricerca internazionale è fon­damentale.

Ma un sistema di ricerca maturo deve essere anche capace di formulare autonomamente le proprie domande e trasformarle in studi clinici. Forse è questo il dato da osservare con maggiore attenzione nei prossimi Rapporti Aifa.

Non soltanto quante sperimentazioni vengono autorizzate in Italia, ma quanta ricerca siamo capaci di generare, quanto velocemente riusciamo a renderla accessi­bile ai pazienti e quanto diffusamente riusciamo a trasformarla in una componente ordinaria – e non eccezionale – dell’assistenza sanitaria.

*Celeste Cagnazzo è responsabile unità ricerca e sviluppo clinico della struttura complessa di oncoematologia pediatrica dell’Aou Città della Salute e della Scienza di Torino