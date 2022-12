Comunicazione tra medico e paziente: un aspetto essenziale del percorso di salute

Il tempo impiegato per la comunicazione tra medico e paziente costituisce a tutti gli effetti “tempo di cura”. È uno dei principi che sottolineano la legge sul Consenso informato e le Disposizioni anticipate di trattamento, la cui importanza si è compresa soprattutto a partire dal periodo della pandemia. Sia in caso di visite in presenza, sia per verifica a distanza, una corretta comunicazione permette di stabilire una vera e propria alleanza terapeutica, nella quale i pazienti non sono più oggetto passivo del percorso terapeutico, ma soggetti attivi, capaci e responsabili di autodeterminare il proprio ruolo nel percorso di salute, sia in caso di patologie acute che di cronicità, proprio perché correttamente informati.

Un’alleanza imprescindibile per l’aderenza terapeutica

La cultura del paziente relativamente alla propria patologia si fonda quindi su informazioni accessibili e corrette che gli vengono fornite dal medico curante, coinvolgendo nel percorso educativo-formativo anche familiari e caregiver. Questo approccio, che si sta diffondendo negli ultimi anni, crea un forte legame medico-paziente e un ingaggio progressivo del paziente e caregiver nel percorso terapeutico, con una serie di vantaggi anche quantificabili. Infatti un gruppo di ricercatori della Stanford University, in uno studio pubblicato su Jama Network ha mostrato come la corretta comunicazione medico-paziente migliori la diagnosi, l’aderenza ai trattamenti prescritti e possa influire positivamente su alcuni esiti. In particolare è certo che il buon dialogo tra medico e paziente permette di:

garantire l’aderenza terapeutica attraverso un rapporto franco ed efficace

assicurare supporto in ogni fase della malattia

fornire suggerimenti per migliorare la qualità della vita

avere un impatto positivo sull’umore del paziente stesso.

I PSP: uno strumento di valore per costruire la fiducia

Un contributo importante alla creazione di una comunicazione efficace tra medico e paziente, è fornito dai PSP che hanno rivelato una straordinaria potenzialità. I PSP (Patient Support Program) sono servizi multidisciplinari integrati, forniti da professionisti e operatori specializzati e digitali, che grazie a soluzioni tradizionali e strumenti tecnologici innovativi raggiungono il paziente e la sua famiglia, integrando e completando il set di attività già previste dal Servizio sanitario nazionale. Grazie ai PSP, infatti, è possibile:

creare un rapporto di fiducia con il medico attraverso una comunicazione agile e immediata

migliorare l’outcome grazie a un riscontro quotidiano reso possibile dalla tecnologia

accompagnare la persona durante il suo percorso di salute

fornire consigli per la patologia specifica

suggerire cambiamenti comportamentali per una migliore qualità di vita

garantire supporto motivazionale per un vissuto più efficace della propria situazione

contribuire a sviluppare nel paziente consapevolezza del proprio percorso terapeutico .

I PSP sono cruciali anche per il medico. Oggi, infatti, la gestione del tempo, le necessità burocratiche e gli aggiornamenti, possono insinuarsi nella relazione medico-paziente, compromettendone la qualità. I PSP agevolano il follow up dei pazienti, supportano il medico e lo aiutano ad ottenere riscontri più rapidi sulla sintomatologia e sull’aderenza alla terapia. In questo modo il medico ha più tempo e risorse per dedicarsi con maggiore attenzione alla relazione e alla comunicazione con il paziente stesso, anche e soprattutto in caso di patologie croniche.

I PSP e il loro ruolo durante la pandemia

L’importanza di una relazione chiara ed efficace è stata compresa soprattutto con l’emergenza pandemica, quando l’impossibilità di un contatto in presenza ha reso evidente la necessità di sistemi che garantissero la comunicazione anche in una situazione di emergenza. Infatti, l’impiego dei PSP ha rappresentato una soluzione per non interrompere i rapporti umani e garantire la continuità di relazione tra il medico e il paziente, con evidenti ripercussioni anche sul piano terapeutico. Questo è stato dimostrato, per esempio, da due survey somministrate da ItaliAssistenza a tutti i pazienti aderenti al PSP per la gestione e il monitoraggio di una patologia reumatologica. I risultati sono stati incoraggianti, visto che la quasi totalità dei partecipanti alla prima survey ha espresso un parere più che positivo sull’utilità del PSP, che si è dimostrato valido anche nel colmare le difficoltà di accesso agli ambulatori.

L’importanza dell’educazione del paziente

Un ruolo essenziale è fornito dalla telemedicina, utilizzata anche nei PSP, dove, tramite una piattaforma di monitoraggio, i dati sul paziente vengono inviati al medico, garantendo anche sotto questo aspetto continuità di relazione. La consapevolezza dell’esistenza di questa modalità è però poco nota a cittadini e pazienti, soprattutto agli anziani, nonostante sia stata regolamentata con l’emanazione di Linee guida nazionali e il documento programmatico sia stato adottato in Conferenza Stato Regioni a fine 2020. Alcune prestazioni di telemedicina come televisita, teleconsulto medico, teleconsulenza medico-sanitaria e telerefertazione, rappresentano un elemento concreto di innovazione organizzativa nel processo assistenziale. Un paziente che non è al corrente di queste possibilità, però, non può avvalersene, riscontrando di conseguenza carenze nell’assistenza ricevuta.

Per questo è essenziale che il cittadino sia educato alla conoscenza di tutti gli strumenti oggi disponibili e delle loro potenzialità per comunicare con il Servizio sanitario nazionale e con tutti gli stakeholder coinvolti nel processo di cura maturando questa conoscenza. Il paziente potrà così ottimizzare i momenti di incontro e dialogo con il medico, rendendo la comunicazione stessa più efficace, con la consapevolezza che, pur diminuendo il numero dei contatti con il proprio curante, potrà incrementare la qualità. Meno incontri, ma di maggiore qualità, permettono anche di indirizzare al meglio le energie del Team del Centro clinico, lasciando al medico più tempo a disposizione per aumentare le proprie competenze e mantenersi aggiornato.

La medicina del futuro e le potenzialità della realtà virtuale

Le potenzialità offerte dalla telemedicina anticipano il valore aggiunto che, in generale, le nuove tecnologie rappresentano per il futuro del rapporto medico-paziente, per la diagnosi e per il trattamento delle patologie stesse. Grazie alle soluzioni offerte dalla realtà virtuale immersiva e dal metaverso (per il momento in fase sperimentale in Italia), sarà possibile studiare gli organismi e la loro fisiologia, comprenderne i meccanismi di funzionamento e interazione, anticipare l’eventuale sviluppo di patologie e valutare l’effetto delle terapie. Sono in studio anche piattaforme di questo tipo che favoriscano la comunicazione di contenuti Medici tra Medici e tra medico e paziente, favorendo l’awareness e la condivisione di competenze in modo “efficace” ed estensivo. Alcune esperienze ed evidenze preliminari hanno dimostrato che queste modalità contribuiscono ad aumentare la fiducia tra il paziente o Caregiver e l’avatar del medico (“dietro al quale” c’è sempre un medico “reale”) contribuendo alla creazione di un rapporto sereno.

Anche in questo ambito sono essenziali l’educazione alla nuova modalità di comunicazione per favorire ingaggio ed awareness sia dei medici che dei pazienti, per un corretto approccio ed utilizzo di questi nuovi strumenti virtuali. L’educazione in questo caso va prima intesa come strumento per infondere la consapevolezza di poter avere una buona comunicazione con il medico anche attraverso l’uso delle tecnologie, in un percorso che può essere svolto da associazioni e/o società esterne specializzate. Con questo obiettivo, così come avviene per la comunicazione mediata di contenuti scientifici, si riconferma essenziale il supporto diretto di operatori sanitari dei PSP provider, non solo a supporto del paziente ma anche per il caregiver e in generale per i familiari e tutti gli stakeholder coinvolti nei processi educativi e di comunicazione.