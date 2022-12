Decentralized Clinical Trials, la sperimentazione clinica disegnata a misura del paziente

Gli studi clinici – clinical trials – sono ricerche medico-scientifiche, svolte tradizionalmente in ospedali o presso centri di ricerca. Hanno l’obiettivo di sperimentare terapie o medical devices per la cura di patologie specifiche, la diagnosi e/o la prevenzione, verificando in modo rigorosamente scientifico se tali terapie e devices possano essere migliorare trattamenti e dispositivi già disponibili. I clinical trials valutano sicurezza ed efficacia, tenendo sempre in considerazione anche altri fattori quali l’impatto sulla qualità di vita del paziente e del suo caregiver. A questo tipo di procedure “classiche” si affiancano oggi i Decentralized Clinical Trials (DCT) o Home Clinical Trials, sperimentazioni cliniche nelle quali tutte o parte delle attività previste da protocollo clinico sono svolte presso una sede diversa dall’ospedale o dal centro di ricerca. Ad esempio il domicilio del paziente.

Le potenzialità dei trial a domicilio in fase di pandemia

Da tempo valutati e ritenuti validi se applicati nelle varie fasi della sperimentazione del farmaco e in fase di forte sviluppo nella loro applicazione alle terapie digitali (DTx), gli studi clinici decentralizzati hanno mostrato le loro potenzialità soprattutto in occasione della pandemia da Covid-19. Con il lockdown, infatti, i processi di sperimentazione tradizionale hanno subito una forte frenata, se non una vera e propria battuta d’arresto, per l’impossibilità o difficoltà dei pazienti di recarsi presso i Centri, con il conseguente rallentamento e perfino l’interruzione di numerosi studi clinici “tradizionali”. Tutto questo ha reso necessario ripensare i modelli di sperimentazione clinica, individuando modalità alternative ma altrettanto valide e sicure. Decentralizzare la ricerca si è rivelata quindi la risposta più efficace.

Come avviene il processo di sperimentazione?

Proprio come i clinical trials tradizionali, anche i DCT sono progettati e condotti con estremo rigore nell’applicazione delle procedure sperimentali previste dal protocollo clinico, per garantire risultati scientificamente attendibili e replicabili. La differenza rispetto al modello tradizionale di clinical trial inizia dal design del protocollo di studio: la sperimentazione clinica decentralizzata nasce e si sviluppa attorno alla persona, nel luogo in cui vive, a partire dai suoi needs e dalle sue aspettative verso il percorso che lo attende, il proprio benessere e la qualità della propria vita. Nei DCT, infatti, è il paziente a essere raggiunto all’interno del proprio domicilio e a comunicare i dati necessari direttamente al Centro sperimentale tramite strumenti digitali validati: non deve più recarsi presso il centro ospedaliero, se non quando davvero necessario e i dati di ricerca vengono raccolti con tecnologie ormai mature, attraverso testi, audio e video, in modo più rapido e con maggior comodità. Questo anche grazie al supporto a domicilio di operatori sanitari debitamente formati, quali infermieri e medici professionisti, e grazie ai servizi di assistenza tecnica da remoto di operatori di centrale operativa esperti e altamente qualificati, messi a disposizione dal Provider di servizi specializzato.

In questo contesto il paziente diviene soggetto attivo nel proprio percorso di sperimentazione clinica, in grado di interagire direttamente, più rapidamente ed in modo strutturato e guidato alla raccolta dei dati di studio. È quanto sostiene anche il Rapporto Istisan “Decentralized Clinical Trial: nuovo approccio alla sperimentazione clinica per facilitare il paziente e velocizzare la ricerca”, che evidenzia anche come l’inserimento delle tecnologie digitali possa potenziare le sperimentazioni cliniche rendendole più veloci, più semplici e più diffuse, pur mantenendo intatto il valore delle evidenze scientifiche prodotte, o addirittura migliorandolo.

La regolamentazione

Questo nuovo approccio comporta numerosi vantaggi ma fa emergere anche nuove esigenze rispetto a procedure, validazioni necessarie e vincoli di privacy del paziente. In relazione a ciò, il gap in ambito regolatorio per i trial clinici decentralizzati è stato in parte colmato da linee guida prodotte dall’AIFA e dall’European Medicines Agency (EMA). Queste hanno stabilito come acquisire in sicurezza i dati che provengono dai DCT. Le procedure della sperimentazione clinica decentralizzata sono inoltre regolamentate anche dalle indicazioni di Good Clinical Practice (GCP), o linee guida di buona pratica clinica, standard internazionale di riferimento di “etica e qualità scientifica per progettare, condurre, registrare e relazionare gli studi clinici che coinvolgono soggetti umani. L’aderenza a questi standard di GCP garantisce pubblicamente non solo la tutela dei diritti, della sicurezza e del benessere dei soggetti che partecipano allo studio, in conformità con i principi stabiliti dalla Dichiarazione di Helsinki, ma anche l’attendibilità dei dati relativi allo studio”.

Perché affidarsi all’expertise di una home care company?

Tenendo conto di tutti questi aspetti, risulta evidente come la sperimentazione clinica decentrata sia un ambito delicato che richiede particolari competenze multidisciplinari: dal coinvolgimento dei pazienti all’erogazione di servizi a domicilio di qualità elevata, dalla raccolta dei dati strutturati alla loro trasmissione in sicurezza. La gestione degli Home Clinical Trials necessita di una expertise specifica nel campo dell’erogazione di servizi a misura di paziente: Human AssistCare (HAC), divisione di ItaliAssistenza, da molti anni si occupa di servizi sanitari e assistenza a domicilio e da remoto e ad oggi conta molteplici home clinical trial gestiti in continuità per tutta la durata dello studio. Gli Home Clinical Trials di Human AssistCare consistono in una serie di servizi da remoto e al domicilio del paziente, forniti esclusivamente a persone reclutate nello studio clinico specifico sulla base di quanto previsto dal protocollo di studio, pensati e disegnati in modo personalizzato per i pazienti cronici e affetti da malattie rare.

In linea con la procedura e a tutela dei dati dei pazienti, ItaliAssistenza, in qualità di Provider specializzato, definisce preventivamente il perimetro degli interventi con l’azienda farmaceutica sempre nel rispetto di quanto previsto dalle GCP-ICH (International Conference on Harmonisation): gli operatori sanitari del Provider che operano nello studio rientrano nella lista di coloro che possono operare per conto del Personale del Centro clinico sperimentale.

Commenta Fabio Tinello, Head of Business Development di Human AssistCare: “I Decentralized Clinical Trial rappresentano il nuovo approccio alla sperimentazione clinica: anche grazie al design personalizzato del protocollo clinico, i DCT rendono possibile massimizzare l’ingaggio e l’empowerment del paziente e del caregiver, facilitandone l’accesso ai servizi di sperimentazione clinica e riducendo il disagio logistico e l’impatto economico per il paziente e la sua famiglia”. Con questo nuovo approccio è anche possibile operare attivamente per ridurre i costi a carico dello sponsor e consentire, al tempo stesso, al Centro sperimentale di concentrarsi sulle proprie attività “core, ovvero tutte quelle azioni – come opportuno o espressamente richiesto dalla normativa in vigore – che siano svolte direttamente nel Centro sperimentale dal team del principal investigator. Prosegue Tinello: “Del resto, anche le organizzazioni, le tecnologie e le infrastrutture diffuse in tutta Italia sono oggi validate e pronte per abilitare servizi di telemedicina e televisite tra medico e paziente, permettendo la presenza virtualedel paziente presso il Centro sperimentale di riferimento, nonché il teleconsulto tra Centri diversi tramite hub virtuali specialistici: il tutto a supporto di attività di raccolta dati di elevata qualità direttamente dal domicilio del paziente, abilitando la condivisione di informazioni e documenti da remoto tra Contract Research Organization (Cro), sponsor e Centri clinici coinvolti nella sperimentazione”.

Negli Home Clinical Trials gestiti da Human AssistCare il livello di competenze e le soluzioni tecnologiche avanzate sono sempre accompagnate da un modello di presa in carico che si fonda su un approccio umano alle cure e all’assistenza, lo “human touch” che da sempre caratterizza ItaliAssistenza. L’ascolto dei bisogni delle persone e l’empatia che si instaura con loro sono essenziali in un percorso di consapevolezza individuale, mentre l’affiancamento con le esperienze già maturate su PSP e Digital PSP rafforza l’efficacia della rete tra le figure coinvolte nel processo di salute, dai medici ai caregiver.

I servizi per il paziente

Nella presa in carico Human AssistCare supporta pazienti e caregiver e li accompagna con una serie di interventi da remoto o direttamente presso il domicilio. In particolare, garantisce servizi infermieristici domiciliari personalizzati sulla base dei requisiti del protocollo clinico, che può comprendere somministrazione della terapia a domicilio attraverso iniezione o infusione, tramite pompe o altri device, oltre che training al caregiver su modalità/tecniche, tempi di somministrazione della terapia e impiego corretto di app e medical devices dedicati alla raccolta dati sperimentali. Inoltre mette a disposizione dei pazienti che partecipano ai clinical trials decentralizzati una serie di servizi, tra i quali:

presenza di un servizio di coordinazione locale che prende in carico il paziente e gestisce l’intero processo di sperimentazione clinica per gli home services;

approccio “train the trainer” con percorsi formativi specifici per medici e infermieri;

esecuzione a domicilio di raccolta di campioni biologici e parametri vitali (es. urine, ematico, test di gravidanza, elettrocardiogramma a 12 derivazioni, frequenza delle pulsazioni cardiache, peso, temperatura corporea, saturazione e sudorazione);

servizi infermieristici e medici personalizzati sulla base dei requisiti del protocollo clinico, con raccolta dei dati, compilazione e invio dei questionari del paziente.

I vantaggi degli Home Clinical Trials per il paziente e Ssn

Esistono quindi indubbi vantaggi per il paziente, che grazie all’impiego di strumenti digitali per la raccolta di dati, ma anche attraverso questionari personalizzati, si sente più coinvolto nel processo di sperimentazione clinica e questo aumenta in modo significativo l’aderenza alla terapia. La possibilità di eseguire tutte o almeno parte delle attività previste nel comfort della propria casa, fa sentire il paziente più seguito e sereno, incentivandolo a proseguire nella sperimentazione clinica soprattutto in caso di impatti significativi della terapia sulla propria qualità della vita. I benefici si rivelano anche per il Servizio sanitario nazionale, gravato da non pochi problemi quali, ad esempio, le liste di attesa per visite ed esami diagnostici. In sintesi, nei DCT:

le tecnologie per il tele-monitoraggio migliorano l’aderenza al protocollo e snelliscono le procedure;

l’utilizzo di dispositivi digitali permette di raccogliere dati in maggiore quantità, qualità e varietà. Se il paziente indossa dispositivi medici come wearable o sensori esiste la garanzia di una più elevata affidabilità e correttezza dei dati;

le informazioni sono raccolte in modo continuo grazie a provider specializzati e non solo in occasione delle visite di follow-up presso il centro di sperimentazione e con il supporto di operatori a domicilio qualificati e formati, la condivisione dei dati è sicura;

diminuisce il carico per il personale dei Centri che possono quindi dedicarsi ad attività tradizionali con un notevole snellimento delle liste di attesa;

l’azienda sponsor sostiene costi più controllati e “scalabili” per grandi numeri, rispetto ai protocolli tradizionali.

Riducendosi del tutto o in parte gli spostamenti verso il Centro clinico, diminuiscono anche i tempi, i costi e i disagi per il paziente ed il suo caregiver. Questa caratteristica dei DCT permette di coinvolgere anche persone in località remote o difficilmente raggiungibili, oltre che pazienti fragili che altrimenti non avrebbero possibilità di partecipare alla sperimentazione tradizionale. Un passo in avanti a beneficio della comunità, con importanti risvolti inclusivi sociali e sanitari.