C’è un modo per influenzare il mercato dei farmaci senza nominare un medicinale: definendo come il pubblico percepisce una malattia, quali bisogni riconosce e quali soluzioni immagina.

Secondo gli autori di una opinione pubblicata sul British medical journal – Michael Viggars, Brendan Collin e Matthew Philpott (membri dell’ente no profit Health Equalities Group, impegnato nell’ambito della prevenzione) – è questo il rischio che si sta correndo con i farmaci per l’obesità.

Nelle campagne contro lo stigma dell’obesità portate avanti dalle aziende farmaceutiche, i messaggi diffusi sono quasi sempre corretti (sul piano scientifico) e condivisibili (quanto all’aspetto sociale). Ma assumono una dimensione diversa nel momento in cui si analizza la loro fonte: di fatto le aziende impegnate nello sviluppo e nella commercializzazione di farmaci indicati (anche) per il trattamento dell’obesità.

Il delicato equilibrio tra interessi commerciali e salute pubblica

Secondo gli autori, che partono dall’esempio di una campagna in corso nel Regno Unito con il supporto di Eli Lilly, “quasi tutto ciò che si afferma è vero”: l’obesità come malattia, lo stigma che ne può derivare, le sue potenziali conseguenze nel medio e lungo periodo. Ma è proprio “questa convergenza”, tra solidità scientifica del messaggio e interessi commerciali, “che rende più difficile formulare una critica”.

Nessun dubbio sui messaggi lanciati alla popolazione. Il tema, piuttosto, è un altro. In un contesto come quello attuale, considerati i numeri dell’obesità e l’andamento di mercato degli agonisti di Glp-1 e dei doppi agonisti, chi deve orientare il racconto pubblico dell’obesità e stabilire quali risposte debbano essere considerate prioritarie?

Non le industrie, secondo quanto messo nero su bianco sul British medical journal, in cui lo scenario attuale viene considerato come una forma di influenza commerciale meno evidente rispetto alla pubblicità tradizionale.

Il rischio di guardare all’obesità solo sul piano clinico

Gli autori collocano iniziative di questo tipo nell’ambito dei determinanti commerciali della salute: un insieme di strategie attraverso cui gli interessi economici possono incidere sulle condizioni di salute, sulle scelte individuali e sulle politiche pubbliche.

“Il rischio principale non è rappresentato dal maggior numero di persone cui vengono oggi prescritti i farmaci per la perdita di peso”, si legge nell’articolo. Anzi: per i pazienti idonei, “questo rappresenta un chiaro vantaggio”. Ma se l’approccio alla malattia diventa esclusivamente clinico, “la responsabilità e le risorse potrebbero allontanarsi dalle cause più profonde all’origine della patologia”.

Ovvero: una cattiva pianificazione urbana, l’ambiente obesogeno in cui vive gran parte della popolazione occidentale, la deprivazione sociale e le strategie di marketing delle industrie alimentari. Situazioni che contribuiscono al diffondersi del problema su larga scala e che – questa è l’opinione diffusa attraverso le pagine della rivista britannica – rischiano di non essere affrontate con le necessarie risorse nel momento in cui i riflettori sono puntati esclusivamente sulla condizione patologica (l’obesità) e sulle relative possibilità di trattamento (farmacologiche, ma non solo).

Di conseguenza, chiariscono gli estensori dell’analisi, “il trattamento e la prevenzione dell’obesità potrebbero essere silenziosamente ridefiniti come una mera questione medica personale, anziché come una responsabilità innanzitutto collettiva”.

Una sfida complessa anche per le autorità regolatorie

La questione ha anche una dimensione regolatoria. Nel Regno Unito – così come in Italia: sia attraverso il Codice del farmaco sia tramite il codice deontologico di Farmindustria – i farmaci soggetti a prescrizione non possono essere pubblicizzati al pubblico, né direttamente né indirettamente.

Le aziende possono però promuovere iniziative di disease awareness, finalizzate a informare sulla patologia e a incoraggiare il ricorso al parere di un professionista sanitario, senza pubblicizzare uno specifico medicinale. Le indicazioni regolatorie richiamano inoltre alla cautela quando il prodotto commercializzato dall’azienda promotrice – anche se non menzionato in maniera esplicita – rappresenta il principale trattamento disponibile per la condizione oggetto della campagna.

Ma se l’attività di controllo su farmacie, cliniche online e influencer che promuovono farmaci per la perdita di peso è serrata, è quanto segnalato nell’articolo relativamente allo scenario d’Oltremanica, meno attenzione è dedicata alla pubblicità attraverso i canali digitali.

È con ogni probabilità questa la via più efficace oggi per raggiungere il grande pubblico, che spesso travisa il messaggio cercando di arrivare direttamente al farmaco. Un problema che proprio in questi giorni è stato segnalato pure in Italia, dove gli agonisti di Glp-1 e Gip non sono ancora rimborsati per il trattamento dell’obesità in assenza di una diagnosi di diabete di tipo 2 (o scompenso cardiaco cronico).

Affrontare lo stigma nell’esclusivo interesse dei pazienti

Un ulteriore elemento di criticità riguarda il funzionamento del sistema di autoregolamentazione britannico, che si basa in larga misura sulle segnalazioni e sulle contestazioni. La possibilità di intervenire dipende di conseguenza dal fatto che qualcuno identifichi una comunicazione problematica e la sottoponga all’organismo competente. Scenario, come detto, tutt’altro che scontato.

Concludono gli autori: “Esiste il rischio che le aziende che traggono profitto dal trattamento dell’obesità finiscano per influenzare il dibattito pubblico e le politiche nazionali. Se i farmaci diventassero la soluzione all’obesità, le persone che non soddisfano i criteri di ammissibilità, o che non possono permettersi cure private, rischierebbero di essere emarginate ed esposte a una diversa forma di emarginazione. L’azione contro lo stigma non deve cedere il controllo della narrazione pubblica alle aziende private”.