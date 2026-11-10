Dalla Fda avvertenza per gli agonisti del Glp-1: per il rischio Naion richiesto l’aggiornamento dei foglietti illustrativi

La Food and Drug Administration (Fda) statunitense ha richiesto una modifica delle informazioni di sicurezza dei farmaci agonisti del recettore di Glp-1, per segnalare il possibile aumento del rischio di neuropatia ottica ischemica anteriore non arteritica (Naion), una rara patologia oculare che può provocare una perdita improvvisa e permanente della vista.

L’Agenzia ha chiesto ai titolari delle domande di autorizzazione alla commercializzazione di inserire un’informazione specifica sul rischio nelle rispettive etichette.

La decisione assume particolare rilevanza alla luce della crescente diffusione degli agonisti del Glp-1. L’espansione delle indicazioni terapeutiche, insieme alla forte domanda di mercato, ha progressivamente ampliato la platea dei pazienti esposti a questi medicinali. E, di conseguenza, l’attenzione delle autorità regolatorie sul loro profilo beneficio-rischio.

I dati alla base della decisione della Fda

La valutazione dell’agenzia statunitense ha preso in considerazione diverse fonti di evidenza: dati degli studi clinici, segnalazioni di farmacovigilanza, dati preclinici e studi osservazionali.

Un elemento centrale dell’analisi è rappresentato da una metanalisi di 126 studi clinici randomizzati e controllati, che ha incluso complessivamente 134.253 partecipanti: 78.217 trattati con agonisti del Glp-1 e 56.036 assegnati ai gruppi di confronto. Nel corso dell’analisi sono stati identificati 15 casi probabili di Naion: dieci tra i pazienti trattati con agonisti del Glp-1 e cinque nei gruppi placebo. Non sono stati rilevati casi tra i partecipanti che assumevano altri farmaci ipoglicemizzanti non appartenenti alla classe.

La Fda ha inoltre condotto uno studio retrospettivo di coorte, prendendo in esame adulti con diabete di tipo 2 che avevano iniziato una terapia con agonisti del Glp-1, gliflozine o inibitori Dpp-4 nel periodo 2019-2024.

I tassi di incidenza della Naion sono risultati compresi tra 26 e 32 casi ogni centomila anni-persona. Dal confronto con le gliflozine non è emerso un aumento statisticamente significativo del rischio associato agli agonisti del Glp-1. Quello con gli inibitori Dpp-4 ha invece evidenziato un incremento statisticamente significativo.

L’Agenzia riferisce inoltre che gli studi osservazionali pubblicati, caratterizzati da una maggiore solidità metodologica, hanno generalmente rilevato un aumento del rischio di Naion nei pazienti con diabete di tipo 2 che avevano iniziato un trattamento con agonisti del Glp-1 rispetto a chi assumeva inibitori Dpp-4 o gliflozine.

Quali farmaci sono interessati?

Sulla base dell’insieme delle evidenze, pur non potendo stabilire con certezza un nesso causale, l’Fda ha così concluso che “esiste un possibile aumento del rischio di Naion associato all’impiego di questi medicinali”.

La comunicazione Fda si estende a tutti i medicinali agonisti del Glp-1 autorizzati negli Stati Uniti. Nell’elenco dell’agenzia figurano exenatide, liraglutide, dulaglutide, lixisenatide e semaglutide, oltre a tirzepatide e orforglipron.

Tra i prodotti citati figurano Ozempic, Rybelsus e Wegovy (semaglutide), Victoza e Saxenda (liraglutide), Trulicity (dulaglutide), Mounjaro e Zepbound (tirzepatide), oltre a Foundayo (orforglipron).

L’Agenzia segnala che sono stati riportati casi di Naion per tutti i prodotti della classe attualmente commercializzati.

Le indicazioni per medici e pazienti

In caso di sospetta Naion, i medici dovrebbero indirizzare rapidamente il paziente a una valutazione oftalmologica.

Per chi ha già avuto un episodio di Naion, l’agenzia suggerisce di discutere con il medico l’opportunità di proseguire o interrompere il trattamento. Nei pazienti che sviluppano la patologia durante la terapia, la Fda invita a considerare la sospensione dell’agonista del Glp-1, a meno che i benefici del trattamento non superino chiaramente i rischi.

Tra i fattori che possono aumentare la probabilità di sviluppare Naion figurano il diabete, il fumo, l’ipertensione, l’apnea ostruttiva del sonno, l’anemia e le patologie renali. La stessa condizione può inoltre interessare successivamente anche l’altro occhio.

Dal segnale su semaglutide all’estensione della valutazione all’intera classe

Il tema era già entrato nell’attenzione delle autorità regolatorie europee nel 2025, quando il Comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza (Prac) dell’Agenzia europea dei medicinali (Ema) aveva avviato una revisione dei medicinali contenenti semaglutide, dopo la pubblicazione di alcuni studi osservazionali che avevano suggerito una possibile associazione con la Naion.

Nel giugno 2025, al termine della valutazione, il Prac aveva classificato la patologia come effetto indesiderato molto raro dei medicinali contenenti semaglutide, stimando una frequenza fino a un caso ogni 10mila pazienti trattati.