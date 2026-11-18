L’Europa è ancora lontana da diversi obiettivi fissati per il 2030 nella lotta all’antimicrobicoresistenza (Amr). A preoccupare è soprattutto la diffusione di batteri resistenti a più antibiotici, con un aumento delle infezioni gravi e una progressiva riduzione delle opzioni terapeutiche disponibili. Per invertire la tendenza servono interventi urgenti e coordinati da parte delle autorità sanitarie. È il richiamo lanciato dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) in occasione della Giornata europea per l’uso consapevole degli antibiotici, che si celebra il 18 novembre.

“Siamo in ritardo rispetto a diversi obiettivi dell’Ue per il 2030 volti a contrastare la resistenza antimicrobica” ha affermato Pamela Rendi-Wagner, direttrice dell’Ecdc. “Tuttavia, la buona notizia è che ora possiamo guardare oltre i semplici numeri. Innovazioni come la sorveglianza genomica più rapida consentono ora di valutare meglio e più velocemente come si diffondono i batteri resistenti e come eludono gli antibiotici. Questo a sua volta significa che possiamo agire prima per fermare la trasmissione, guidare in modo più efficace le decisioni terapeutiche e individuare dove sono più urgentemente necessari nuovi antibiotici”.

I batteri sotto osservazione

Tra i patogeni sotto osservazione figura Klebsiella pneumoniae resistente ai carbapenemi, una classe di antibiotici di ultima linea, riservata al trattamento di infezioni gravi. Dal 2019 le infezioni del sangue causate da questo batterio sono aumentate del 72%. Si tratta di condizioni potenzialmente severe, associate a un elevato rischio di mortalità, che destano particolare preoccupazione anche per la diffusione del microrganismo nelle strutture sanitarie e la sua resistenza a quasi tutte le opzioni antibiotiche disponibili.

Non è l’unico segnale negativo. Le infezioni del sangue causate da Escherichia coli resistente alle cefalosporine di terza generazione sono cresciute del 16,4% rispetto al 2019. Inoltre, aumentano le segnalazioni di infezioni da E. coli resistente ai carbapenemi, rilevate non soltanto negli ospedali, ma anche nella comunità.

Progressi insufficienti in Europa

I dati raccolti dall’Ecdc attraverso le reti europee di sorveglianza mostrano alcuni miglioramenti, ma nel complesso l’Unione europea non è ancora sulla traiettoria necessaria per raggiungere gli obiettivi fissati al 2030, con il 2019 come anno di riferimento.

Il consumo complessivo di antibiotici nella popolazione umana è diminuito del 5% nel 2025 rispetto al 2019, mentre il traguardo europeo prevede una riduzione del 20%. Più vicino all’obiettivo è invece il ricorso agli antibiotici del gruppo Access, secondo la classificazione AWaRe dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms): la loro quota sul consumo totale è passata dal 61,1% al 62,5%, avvicinandosi al target del 65%.

Sul fronte delle infezioni, quelle del sangue causate da Staphylococcus aureus resistente alla meticillina (Mrsa) sono diminuite del 19% rispetto al 2019, superando quindi la riduzione del 15% prevista dall’Ue. Tuttavia, l’aumento registrato negli ultimi due anni rischia di compromettere i progressi.

La situazione è più critica per gli altri due indicatori monitorati. Le batteriemie da K. pneumoniae resistente ai carbapenemi sono cresciute del 72%, a fronte di un obiettivo di riduzione del 5%. Quelle da E. coli resistente alle cefalosporine di terza generazione sono aumentate del 16,4%, mentre il target europeo prevede una diminuzione del 10%.

Sorveglianza genomica e uso appropriato degli antibiotici

Per contrastare la diffusione dei batteri multiresistenti, l’Ecdc punta anche sul rafforzamento dei sistemi di sorveglianza, con particolare attenzione alle tecnologie genomiche. L’agenzia coordina tre reti europee che monitorano la resistenza antimicrobica e il consumo di antibiotici. Una di queste, EURGen-Net, è dedicata alla sorveglianza genomica dei batteri multiresistenti di rilevanza per la sanità pubblica.

L’analisi dei dati genetici consente di ricostruire la distribuzione geografica dei cloni batterici, individuare le relazioni tra ceppi e identificare i meccanismi alla base della resistenza. Informazioni che possono contribuire a migliorare la valutazione del rischio, orientare le scelte terapeutiche e individuare le aree in cui è più urgente sviluppare nuovi antibiotici.

Prevenzione delle infezioni e attenzione all’uso pediatrico

Accanto alla sorveglianza, l’Ecdc richiama la necessità di rafforzare le misure di prevenzione e controllo delle infezioni (Ipc), la gestione responsabile degli antimicrobici, le capacità diagnostiche dei laboratori e il coordinamento tra strutture sanitarie e autorità regionali.

Tra le priorità operative rientrano l’igiene delle mani, il corretto utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, l’identificazione tempestiva e l’isolamento dei pazienti interessati da infezioni da microrganismi multiresistenti, oltre alla pulizia e alla disinfezione degli ambienti. Per rendere efficaci queste misure, sottolinea l’agenzia, sono necessari personale adeguatamente formato e dedicato alla prevenzione delle infezioni, disponibilità di test diagnostici, spazi per l’isolamento e sistemi di sorveglianza.

Appropriatezza d’uso sul territorio

Un altro fronte riguarda l’impiego degli antibiotici sul territorio. Circa il 90% del consumo umano di questi farmaci avviene infatti in ambito comunitario o ambulatoriale, rendendo fondamentale promuoverne l’uso appropriato anche al di fuori degli ospedali. Un punto questo su cui in Italia si è espressa anche l’Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli Ets) in occasione della Settimana mondiale per la consapevolezza sull’antimicrobicoresistenza, che si celebra dal 18 al 24 novembre, chiedendo di portare la diagnosi microbiologica sul territorio oltre che in ospedale, proprio per migliorare l’appropriatezza prescrittiva.

Un tema, quello del corretto utilizzo degli antibiotici in età pediatrica, che è al centro della campagna Ecdc del 2026 “Care for your kids – use antibiotics wisely” (Prenditi cura dei tuoi figli: usa gli antibiotici con prudenza) e di quella lanciata dall’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) in collaborazione con il ministero della Salute “Te lo direbbe anche un bambino”. Le iniziative ricordano a genitori e caregiver che molte patologie comuni dell’infanzia, come raffreddore, tosse e mal di gola, sono di origine virale e non richiedono una terapia antibiotica. Questi medicinali devono essere utilizzati soltanto su prescrizione di un professionista sanitario e quando clinicamente necessari.

Rafforzare il coordinamento nazionale

L’Ecdc incoraggia dunque tutti i Paesi a “rafforzare il coordinamento nazionale al fine di prevenire la diffusione di organismi multiresistenti”. Nel quadro delle iniziative di supporto agli Stati membri, nel 2026 l’Ecdc ha inoltre pubblicato indicazioni proposte per l’istituzione e l’attuazione di programmi di prevenzione e controllo delle infezioni nelle strutture sanitarie e ha introdotto hyFive, uno strumento digitale per monitorare l’igiene delle mani e supportare interventi basati sui dati. Tra il 2024 e il 2026, l’agenzia ha anche effettuato visite in tutti gli Stati membri, fornendo raccomandazioni specifiche per il contrasto dell’antimicrobicoresistenza e delle infezioni correlate all’assistenza.