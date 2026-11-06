Su daraxonrasib (tumore del pancreas) Regione Lombardia fa da sè: “Compriamo noi il farmaco per Jessica”. Quale futuro per gli altri pazienti?

Un annuncio tranchant. “Abbiamo autorizzato l’Asst di Lecco ad acquistare il farmaco daraxonrasib negli Stati Uniti. Servirà per offrire una nuova chance di cura a Jessica, una mamma che ha un problema drammatico. Il farmaco sembra poter allungare la vita di chi è colpito da un tumore al pancreas e noi abbiamo il dovere di fare di tutto per alleviare le sofferenze di questa signora, ma anche per tutti coloro che si trovano nella stessa condizione”.

A parlare Guido Bertolaso, assessore al Welfare di Regione Lombardia, a margine di un appuntamento a Palazzo Lombardia. Aperto dunque un nuovo fronte sul terreno che vede protagonista il farmaco sviluppato dalla giovane azienda statunitense Revolution Medicines.

La Lombardia apre una nuova strada

Con le sue parole, Bertolaso ha riacceso le speranze della paziente (in cura all’ospedale di Lecco) e della sua famiglia. Ma in realtà l’eco si è diffusa subito in tutta Italia, vista l’attenzione sulla vicenda: rinfocolata da settimane con cadenza quasi quotidiana dalle storie di pazienti pronti a partire o già negli Stati Uniti, per giocarsi l’ultima possibilità di cura.

Al momento il farmaco è già in commercio Oltreoceano (poco più di cinquemila i pazienti già avviati al trattamento, come comunicato dalla stessa azienda) e ha appena ricevuto il via libera nell’Unione europea per un setting di pazienti ben preciso: coloro che sono affetti da un tumore del pancreas metastatico, con alle spalle una prima linea di chemioterapia (non più efficace).

In assenza di un programma d’uso compassionevole e di un accordo sulla rimborsabilità tra Revolution Medicines e l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), subordinato alla definitiva autorizzazione da parte della Commissione europea, al momento nel nostro Paese il farmaco può essere ottenuto ricorrendo a una procedura di uso nominale globale che prevede l’importazione del daraxonrasib. Ma il prezzo concordato negli Stati Uniti (39 mila euro per ogni mese di trattamento) è una barriera per molti insormontabile. Alle ragioni economiche, poi, si accompagna l’incertezza sulla continuità nella fornitura del farmaco: con i rischi che deriverebbero dall’eventuale sospensione del trattamento.

L’annuncio dato nelle scorse ore rischia però di aprire una breccia, almeno per i pazienti lombardi. “Vogliamo utilizzare questa vicenda – ha chiarito Bertolaso – per impostare un protocollo che ci permetta poi di garantire questo farmaco a tutti coloro i quali si dovessero trovare nelle stesse condizioni di questa mamma”.

Il precedente dei farmaci per l’obesità

In discussione non è l’opportunità della scelta rivolta al singolo paziente. Ma come eventualmente la Lombardia – negli ultimi mesi apripista nell’agevolare all’accesso a farmaci nuovi e costosi: fresco è infatti il precedente riguardante le incretine per il trattamento dell’obesità – possa far fronte a una possibile ondata di richieste analoghe. Sul punto, Bertolaso ha precisato che “le strutture regionali stanno verificando le possibilità disponibili e le procedure necessarie, nel rispetto delle valutazioni cliniche e delle disposizioni vigenti”.

Senza nascondere una vena polemica (“Fino a quando non ci tagliano tutti i bilanci, non lasceremo solo nessun cittadino“), il titolare del Welfare ha aggiunto: “Vogliamo individuare un percorso che possa essere valutato anche per altri pazienti che dovessero trovarsi nella stessa situazione”.

Partendo dalla storia di Jessica, sulla vicenda è intervenuta pure l’eurodeputata Lara Magoni (Fratelli d’Italia): “Chiederemo alla Commissione europea di dare risposte concrete a chi sta affrontando una delle malattie oncologiche più aggressive e consentire ai pazienti di accedere, nel più breve tempo possibile, alle nuove opportunità offerte dalla ricerca”.

Una domanda, a questo punto, è quasi d’obbligo: può una eccezione come questa diventare la regola? Circostanziando meglio: è immaginabile che la Lombardia (prima) e le altre Regioni (poi) riescano a garantire lo stesso trattamento a prezzo pieno a tutti i pazienti che potrebbero trarne un beneficio?

Quali prospettive per gli altri pazienti?

L’interesse – limitandosi a chi risiede in Lombardia – potrebbe riguardare una quota compresa tra cinquecento e mille persone. Stimando un tempo di trattamento di cinque mesi per ognuno di loro, la cifra da impegnare oscillerebbe tra 120 e 140 milioni di euro. “Qualcosa di assolutamente insostenibile”, è l’opinione comune registrata tra diversi oncologi interpellati da AboutPharma. “Serve un intervento dall’alto per riportare nei binari dell’ordinarietà una questione che è evidentemente sfuggita di mano”.

La necessità di spuntare prezzi più bassi dalle aziende – in questo come in altri casi analoghi – al fine di garantire la disponibilità di un nuovo trattamento per l’intera popolazione è peraltro una delle ragioni dell’esistenza dell’Aifa, che gestendo l‘Health technology asssessment (Hta) ha un ruolo cruciale per tenere assieme accesso, equità e sostenibilità. Senza creare distinzioni – il caso daraxonrasib non ha precedenti egualmente eclatanti – lungo lo Stivale.

“La vicenda di Jessica – interviene nel dibattito Michele Reni, direttore del programma strategico di coordinamento clinico del Pancreas Center all’Irccs ospedale San Raffaele di Milano – richiama una responsabilità più ampia delle istituzioni: fare in modo che l’accesso alle cure sia garantito attraverso criteri clinici chiari e percorsi equi, anche alle persone la cui storia non arriva all’attenzione dei media. Per migliorare le prospettive delle persone con tumore del pancreas occorre intervenire sull’intero percorso di cura, investendo nella costituzione e nel pieno funzionamento delle pancreas unit“.

L’importanza di sostenere la ricerca indipendente

Una ulteriore richiesta riguarda il sostegno alla ricerca clinica indipendente. “L’esperienza dello studio Cassandra – aggiunge l’esperto, che guida le unità operative di oncologia medica e day hospital oncologico del polo milanese – offre un esempio concreto. Una ricerca che può contribuire a migliorare le strategie terapeutiche per migliaia di pazienti è stata realizzata con un investimento complessivo inferiore al costo di un anno di trattamento con daraxonrasib per una sola persona. Questo confronto dà la misura di quanto valore possa generare la ricerca indipendente con risorse contenute e dovrebbe farci riflettere sull’attenzione e sui finanziamenti che le vengono dedicati”.