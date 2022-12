I cinque progressi biomedici “fantascientifici” del 2022 secondo Science News

Il 2022 sta per volgere al termine e come ogni anno è ora di bilanci. Non è esclusa la comunità scientifica e le relative testate di settore che come da tradizione stilano l’elenco delle maggiori scoperte dell’anno. Secondo Science News per esempio, sono cinque le coperte più rilevanti dell’anno in corso, talmente eclatanti da essere considerate quasi “fantascienza”. Ma importanti perché un giorno potrebbero rappresentare una svolta per la vita di alcune persone.

Il legame tra Epstein-Barr e sclerosi multipla

All’inizio del 2022 gli scienziati hanno lanciato “una bomba”, suggerendo che il virus Epstein-Barr sia la causa principale della sclerosi multipla (ne ha parlato anche Aboutpharma). L’infezione ha infatti notevolmente aumentato le probabilità di sviluppare successivamente la sclerosi multipla, secondo un’analisi condotta su milioni di reclute militari statunitensi. Il legame tra il virus e la malattia neurodegenerativa che gli scienziati avevano sospettato ma mai delineato così chiaramente, potrebbe aprire la strada a potenziali trattamenti per la sclerosi multipla, o anche, un giorno, vaccini per prevenirla.

Embrioni sintetici

Tra esse lo sviluppo di embrioni sintetici. Ben due studi ne 2022 hanno rivelato come fabbricare embrioni dei mammiferi in laboratorio. Gli scienziati hanno mescolato cellule staminali di topo, che si sono auto-assemblate per generare quello che sembra essere una specie di embrione primordiale, senza utilizzare uova o sperma. Man mano che crescono, questi embrioni sintetici derivati da cellule staminali possono formare proto cuori, cervelli e intestino. Ma la somiglianza con gli embrioni naturali di topo svanisce rapidamente. Le versioni sintetiche e naturali infatti corrispondono solo per circa otto giorni dallo sviluppo. Tuttavia, lo studio di gruppi simili di cellule staminali umane potrebbe un giorno offrire un modo per sondare lo sviluppo di embrioni umani.

Sequenziato l’intero genoma umano

Dopo 21 anni è stato finalmente completato il sequenziamento del genoma umano. Il 26 giugno del 2000 infatti gli americani annunciarono al mondo di essere riusciti a leggere il Dna umano, ma mancava in realtà un 8%, troppo complicato per essere decifrato con le tecnologie di allora. Grazie a questo ultimo tassello ora sarà più facile fare passi in avanti nella medicina personalizzata, verso la diagnosi di malattie finora impossibili da riconoscere, nella genetica delle popolazioni e nella possibilità di riscrivere il Dna. I risultati sono stati pubblicati in sei articoli in un numero speciale della rivista Science, che a questo traguardo ha anche dedicato la copertina.

Xenotrapianti e non solo

Anche i trapianti di organi si avvicinano alla fantascienza. A gennaio, un uomo malato di 57 anni ha ricevuto un cuore da un maiale geneticamente modificato ed è sopravvissuto per due mesi con l’organo trapiantato. Non solo, sono stati condotti anche altri interventi chirurgici per trapiantare cuori di maiale nei corpi di pazienti cerebralmente morti, un passo che prepara i ricercatori per futuri studi clinici. Infine un sistema ad alta tecnologia collegato ai corpi dei maiali, in grado di pompare un mix di sangue reale e artificiale, ha permesso di mantenere il funzionamento degli organi degli animali un’ora dopo la morte. La tecnologia un giorno potrebbe preservare gli organi umani destinati al trapianto.

L’Ai per predire le strutture proteiche

L’intelligenza artificiale ha dato una spinta alla biologia strutturale. Un programma di apprendimento profondo chiamato AlphaFold è riuscito a prevedere le forme 3-D di oltre 200 milioni di proteine. Sebbene non si tratti di strutture verificate in laboratorio, l’enorme set di dati potrebbe aiutare i ricercatori a studiare la salute e le malattie in tutti i tipi di organismi, dagli esseri umani alle api mellifere. Ora, cercare la struttura prevista di una proteina è facile quasi quanto digitarla su Google, secondo il cofondatore della società di intelligenza artificiale che ha creato AlphaFold.