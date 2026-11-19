Un’iniziativa congiunta senza precedenti (per ampiezza della partecipazione), con un obiettivo preciso: evitare che i tempi delle negoziazioni sul prezzo di daraxonrasib si traducano in un’attesa incompatibile con le condizioni cliniche dei pazienti.

In occasione della giornata mondiale dedicata alla malattia, undici associazioni (Codice Viola, Fondazione Paola Marella, My Everest, Associazione Pierluigi Natalucci, Fondazione Nadia Valsecchi, Oltre la Ricerca ODV, aBRCAdabra, Associazione Nastro Viola, Sud4pancreas, Associazione Pancrea e Fondazione Gabriella Fabbrocini) hanno deciso di unire le forze per chiedere una soluzione per l’accesso al farmaco sviluppato da Revolution Medicines per il trattamento di seconda linea dell’adenocarcinoma del pancreas metastatico.

Daraxonrasib alle prese con la sfida dell’accesso

Il tumore del pancreas metastatico resta una delle neoplasie con prognosi più sfavorevole e con un bisogno terapeutico ancora elevato, soprattutto dopo il fallimento delle prime linee di trattamento. L’attenzione su daraxonrasib è cresciuta in seguito alla diffusione dei risultati dello studio di fase 3 RASolute 302, condotto in pazienti con adenocarcinoma pancreatico metastatico già trattati.

Il farmaco ha ottenuto il via libera della Food and drug administration (Fda) statunitense il 26 agosto scorso. Il 15 ottobre è arrivato il parere positivo del Comitato per i medicinali per uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema), seguito tre giorni fa dall’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata dalla Commissione europea . Ma per arrivare alla rimborsabilità, occorre completare il percorso di valutazione e negoziazione del prezzo con l’Aifa.

Nel frattempo, l’accesso attraverso la procedura di uso nominale globale che prevede l’importazione del daraxonrasib al prezzo indicato, rimane una possibilità per pochi eletti. Il prezzo indicato per il mercato statunitense è di 39.800 dollari per trenta giorni di trattamento: una cifra che rende la strada insostenibile per la maggior parte dei pazienti e delle famiglie.

Due missive per sbloccare la vicenda daraxonrasib

È questo il nodo attorno al quale si è sviluppato il dibattito nelle ultime settimane. La decisione della Regione Lombardia di autorizzare l’acquisto del farmaco per una paziente in cura all’ospedale di Lecco. ha acceso i riflettori sulla necessità di una soluzione che non dipenda dalle singole iniziative regionali. Chiaro a tutti il rischio: quello di creare un accesso a più velocità, condizionato dalla residenza e dalla capacità delle singole strutture sanitarie di sostenere la spesa.

Da qui la mobilitazione, concretizzatasi in due iniziative. La prima lettera, indirizzata direttamente all’azienda statunitense, contiene una proposta articolata per l’attivazione di un programma nazionale di uso compassionevole con fornitura gratuita del medicinale. La seconda – recapitata l’altro ieri ai vertici dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), intervenuti pubblicamente nelle scorse ore sulla vicenda – chiede invece un intervento pubblico di coordinamento del programma proposto a Revolution Medicines.

Azioni ritenute complementari per dare una risposta tempestiva ai pazienti, assicurare condizioni di accesso omogenee sul territorio nazionale e tutelare la sostenibilità della spesa pubblica.

A Revolution Medicines la richiesta di un programma d’uso compassionevole

Le undici associazioni hanno indirizzato una richiesta formale a Revolution Medicines – da poco più di un mese presente anche con una filiale italiana – affinché sia attivato un programma nazionale di uso compassionevole (già richiesto dall’Associazione italiana di oncologia medica due mesi addietro) che preveda la fornitura gratuita di daraxonrasib.

La proposta prende spunto dall’esperienza già avviata dall’azienda negli Stati Uniti. A partire da maggio 2026, Revolution Medicines ha infatti attivato un expanded access program (Eap), attraverso il quale il farmaco è stato messo gratuitamente a disposizione dei medici curanti per i pazienti eleggibili. Da qui la richiesta formulata dalle associazioni italiane, che vorrebbero vedere quanto prima anche lungo la Penisola un programma analogo a quello attivo al di là dell’Atlantico, dove sono oltre cinquemila i pazienti già avviati al trattamento.

Le associazioni hanno individuato una serie di condizioni operative che dovrebbero accompagnare il programma. La prima riguarda la fornitura del farmaco. L’azienda dovrebbe garantire la copertura gratuita del trattamento per un periodo transitorio definito: chiarendo il numero di pazienti arruolabili e le modalità con cui assicurare la continuità terapeutica a chi avesse già iniziato la cura.

Per ridurre gli oneri burocratici e rendere più semplice l’adesione delle strutture sanitarie, poi, si richiama la necessità di semplificare le procedure per i centri oncologici, tramite l’attivazione di uno sportello unico nazionale (con documentazione standardizzata e supporto amministrativo ai medici prescrittori). Il terzo punto riguarda l’equità territoriale. La richiesta è di costruire reti tra centri di riferimento e strutture territoriali, così da permettere ai pazienti di essere presi in carico e monitorati vicino al luogo di residenza. “Un’attenzione particolare deve essere destinata al Mezzogiorno, si legge nella missiva, “per evitare che le difficoltà organizzative e infrastrutturali si traducano in ulteriori disparità”.

Infine, qualora la disponibilità del farmaco non fosse sufficiente a coprire tutte le richieste dei pazienti eleggibili, le associazioni chiedono criteri di allocazione trasparenti, affidati a comitati clinici ed etici indipendenti. L’ordine cronologico delle domande e la visibilità mediatica dei singoli casi non dovrebbero rappresentare criteri di selezione. Punti su cui Revolution Medicines è stata chiamata a dare riscontro entro cinque giorni lavorativi: con la designazione di un referente aziendale e l’organizzazione di un incontro tecnico entro dieci giorni lavorativi per valutare la fattibilità del programma. Un primo confronto è previsto nella giornata di domani.

All’Aifa la regia del programma nazionale

Accanto alla richiesta rivolta all’azienda, in maniera simultanea, le organizzazioni hanno scelto di coinvolgere le istituzioni.

In una seconda missiva inviata all’Aifa, al ministero della Salute, al sottosegretariato di Stato alla Salute e alla Conferenza Stato-Regioni, è stato infatti chiarito che, per rendere operativo un programma nazionale di accesso gratuito, “occorre una regia pubblica che coordini i diversi interlocutori, definisca le condizioni organizzative e regolatorie e favorisca un’intesa con l’azienda produttrice”.

Una strada che permetterebbe di assicurare l’accesso nella fase transitoria senza trasferire il costo del trattamento sul Servizio sanitario nazionale o sulle famiglie. E da preferire secondo le associazioni ad altre opportunità di accesso precoce – dalla legge 648/1996 al Fondo Aifa del 5%, previsto dalla legge 326/2003 – soprattutto per “le conseguenze economiche e per il rischio di accentuare le differenze nell’accesso”. Nella lettera vengono richiesti inoltre aggiornamenti sui “progressi compiuti nelle interlocuzioni tra Agenzia e azienda”, sugli “eventuali ostacoli emersi” e sulle “iniziative necessarie per superarli”.

Temi che potrebbero essere affrontati in un incontro per “portare direttamente al tavolo istituzionale i dettagli della proposta presentata a Revolution Medicines, fare il punto sull’interlocuzione già avviata con l’azienda e concordare le condizioni necessarie per autorizzare rapidamente un programma temporaneo di accesso gratuito”.