Meno burocrazia e tempi stretti: le proposte per garantire (a tutti) i farmaci oncologici innovativi

Così non è più possibile andare avanti. “Se vogliamo curare sempre meglio i pazienti oncologici, dobbiamo regolare in maniera diversa l’accesso all’innovazione”, è il messaggio condiviso all’unisono da Massimo Di Maio e Robert Nisticò, presidente dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom) e dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa).

L’occasione per fare il punto è il congresso nazionale dell’Aiom, che cade in un momento di grande dibattito sul tema: partito dal caso daraxonrasib, in realtà soltanto l’emblema di quello che potrebbe diventare lo scenario più frequente nei prossimi anni. “L’innovazione trova la sua piena realizzazione solo se tutti i cittadini possono beneficiarne alla stessa maniera: indipendentemente dal luogo in cui vivono e sono curati – dichiara Di Maio, che dirige l’oncologia universitaria dell’ospedale Le Molinette di Torino –. L’Italia è stata tra i primi Paesi al mondo a dotarsi di un quadro normativo organico per la valutazione dei farmaci innovativi. Ma la realtà è che ancora oggi farmaci che dovrebbero essere immediatamente disponibili per la totalità dei pazienti in alcuni casi non lo sono”.

Con una inevitabile conseguenza: la disparità di accesso ai trattamenti, che non riguarda più soltanto le prestazioni chirurgiche, ma anche la disponibilità di altri trattamenti locali (radioterapia, su tutti) e sistemici. Un fardello pesantissimo, quando sul tavolo ci sono le sorti di una persona ammalata di cancro.

Innovazione ed equità devono viaggiare a braccetto (ma come?)

Più che sulle novità scientifiche, il confronto in corso a Roma è destinato a focalizzarsi sulle tematiche relative all’accesso alle nuove terapie. D’altra parte – come ribadito nei giorni scorsi sulle colonne di The Lancet oncology in un commento che è riecheggiato a livello globale tra gli specialisti e gli esperti di sanità pubblica – “se l’innovazione non è accompagnata dall’accessibilità alle cure non è d’aiuto per le persone”.

Un pensiero condiviso da Nisticò, che dalla tolda di comando dell’Aifa (in cui da pochi mesi è attivo un gruppo di lavoro ad hoc sull’oncologia e l’oncoematologia) si trova a governare una partita tra avversari con interessi in larga parte divergenti: da una parte le industrie (che reclamano un compenso adeguato ai rispettivi investimenti), dall’altra i pazienti, la comunità scientifica e la politica. Nulla di nuovo, se non che l’innovazione in atto (soprattutto in oncologia) non ha precedenti: per efficacia dei risultati e costi necessari per ottenerli.

Il punto di vista del regolatore (Aifa)

Minimo comune denominatore del secondo fronte (pazienti, sanitari, politici) è l’equità nell’accesso alle cure, senza mettere a repentaglio la tenuta del Servizio sanitario nazionale. “Abbiamo costruito un sistema capace di riconoscere e finanziare l’innovazione: ora dobbiamo saper accompagnarla nel tempo – chiarisce Nisticò -. Ci riusciremo solo se sapremo porre l’equità al centro delle nostre scelte, riconoscendola come principio imprescindibile per coniugare il valore dell’innovazione con la sostenibilità e l’universalità della sanità italiana”.

Su un punto, le parti sono d’accordo: le regole attualmente in vigore non bastano più. Questo perché un farmaco che arriva sul mercato privo di competitor ha un valore. Se e quando sulla scena s’affacciano altre molecole, dall’efficacia eguale o superiore, sarebbe opportuno invece poter rivedere il prezzo fissato per la rimborsabilità.

“In oncologia il valore di una terapia non si esaurisce nelle evidenze disponibili al momento della rimborsabilità: le conoscenze evolvono, emergono nuovi benefici e comprendiamo meglio quali pazienti possono trarne il maggiore vantaggio – aggiunge Nisticò –. Le nostre decisioni devono poter seguire questa evoluzione, anche attraverso strumenti di valutazione e negoziazione sempre più attenti ai risultati ottenuti nella pratica clinica. E il riconoscimento nazionale di una nuova opportunità terapeutica deve tradursi in un accesso effettivo, senza differenze territoriali”.

Fondo farmaci innovativi: una risorsa da (ri)valorizzare

Entrando nel dettaglio, inevitabile accendere i riflettori sul fondo per i farmaci innovativi, nel quale 6 farmaci su 10 tra quelli confluiti finora sono indicati per la cura dei tumori.

Voluto dalla ministra della Salute Beatrice Lorenzin proprio con l’obiettivo di bypassare le disparità regionali che persistono nell’accesso ai farmaci, dal 2026 è stato decurtato di 140 milioni. Questo perché in nove anni sono rimasti inutilizzati tre miliardi (in tutto) inizialmente allocati nel fondo. Con un trend crescente, in termini di risorse sottratte alla spesa corrente e poi non utilizzate per garantire l’accesso all’innovazione. Se nel 2018 è stato speso infatti il 91 per cento di quanto inizialmente stimato, nel 2025 la soglia si è abbassata al 53 per cento.

Da qui la decisione della politica di ridurre il finanziamento del fondo. Come dire: se vi mettiamo a disposizione queste risorse e non le usate, meglio destinarle ad altro (come poi comunque accaduto, recuperando quanto non utilizzato per gli innovativi). Una spirale pericolosa, secondo gli addetti ai lavori, il cui apparente paradosso (agli occhi del resto della popolazione) ha una spiegazione nota ad aziende e istituzioni.

“Nel momento in cui una Regione esaurisce la propria quota di fondo destinata ad assicurare che rispecchiano i criteri di innovatività, è tenuta a erogarlo attingendo alle proprie risorse – ragiona una fonte interpellata da AboutPharma –. I problemi sorgono a questo punto, per due ragioni: il costo del farmaco in questione mediamente elevato e il meccanismo del payback, che obbliga l’azienda che lo commercializza a concorrere per metà alla spesa farmaceutica eccedente”. Più che l’entità del fondo, è questo il freno principale all’accesso all’innovazione. “Molte Regioni preferiscono garantire le terapie standard, a costi inferiori, pur di non indebitarsi”.

Le responsabilità delle Regioni

Come se non bastasse, “alcune di esse, nonostante la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della determina con cui l’Aifa stabilisce l’innovatività piena di un farmaco, pongono ulteriori ostacoli – spiega Di Maio –. C’è chi riduce i centri prescrittori, chi introduce diverse procedure di acquisto per le gare e chi centralizza fasi del percorso”.

A quel punto la prima disuguaglianza (l’indisponibilità del farmaco più adatto) si è già materializzata. La seconda può prendere forma nel momento in cui un paziente – a questo punto quasi sempre nelle fasi più avanzate di malattia – cerca una risposta in un centro lontano dal proprio domicilio. E se la scelta di guardare agli ospedali con maggiore expertise è inattaccabile, anche per non perdere l’opportunità di accedere eventualmente a una sperimentazione clinica, il rischio d’ora in avanti è quello di guardare in primis alla ricchezza di una Regione per poi decidere verso quale destinazione partire. Soprattutto da Abruzzo, Marche e Sardegna, “le più lente a garantire le terapie innovative incluse nel fondo”. Al polo opposto – è il dato raccolto dalle rilevazioni dell’Aiom – si collocano invece “Sicilia, Campania e Toscana”.

Non meno rilevante è l’intervallo che intercorre tra una rimborsabilità concessa dall’Aifa e l’aggiudicazione delle gare di acquisto regionali (tempi variabili tra cento e quattrocento giorni).

Le proposte per rendere concreta l’innovazione

Il precedente creato dalla Lombardia con daraxonrasib – al di là della naturale attrattività che scaturisce da molti centri regionali, in ambito oncologico – sta a dimostrare l’urgenza di risolvere una questione che rischia di minare le fondamenta della Costituzione.

Il Governo sembra avere chiara l’intenzione di intervenire in questo senso, attraverso il nascente Testo unico della legislazione farmaceutica. Diverse le proposte già sul tavolo. Su tutte, la possibilità di estendere i criteri di innovatività oltre i tre anni, dopo i quali oggi il vincolo cade automaticamente (anche in assenza di nuove opzioni terapeutiche).

Alla scadenza dei 36 mesi, infatti, il farmaco in questione rimane rimborsato, ma la sua spesa esce dal Fondo e ricade tra gli acquisti diretti regionali. Di conseguenza – così come quanto detto prima, relativamente al raggiungimento del tetto per gli innovativi – l’accesso al farmaco può essere garantito attraverso la spesa farmaceutica ospedaliera (o regionale). Inevitabili a quel punto le disuguaglianze.

“In presenza di specifiche condizioni cliniche e scientifiche, è opportuno che un farmaco possa rientrare nel fondo innovativi anche per cinque anni – chiarisce Rossana Berardi, presidente eletto dell’Aiom –. In oncologia tre anni possono non essere sufficienti per valutare pienamente i benefici di una nuova terapia, soprattutto quando i risultati si consolidano nel tempo. È una scelta necessaria per garantire continuità terapeutica, sostenibilità e un accesso equo alle migliori opportunità di cura”.

Un messaggio per il Paese

Un altro punto critico riguarda l’attivazione dei registri, necessari per garantire un monitoraggio adeguato della spesa da parte dell’Aifa. Nonostante l’esistenza di un tavolo tra le parti, “la frequenza di report informativi da parte dell’Agenzia alle Regioni è limitata”, continua Di Maio. A ciò si aggiunge che “a livello regionale e locale la comunicazione agli enti ospedalieri dei dati mensili di utilizzo del Fondo non è abbastanza tempestiva. Pertanto le uscite non vengono ricostruite e rimborsate con tempestività. Queste carenze ostacolano una programmazione efficace della spesa e delle attività ospedaliere”.

Chiosa Berardi: “Servono regole nazionali chiare, tempi certi per l’attivazione dei centri prescrittori e delle procedure di acquisto, registri operativi fin dal momento della rimborsabilità e strumenti di monitoraggio trasparenti e accessibili anche ai clinici”, è la sintesi della specialista, che dirige l’oncologia medica dell’Azienda ospedaliero universitaria delle Marche (Ancona).

“Non chiediamo meno controlli, ma più efficaci e con procedure snelle. Soltanto così potremo fare in modo che il diritto alla migliore cura non dipenda dalla Regione in cui un paziente vive né dai tempi della burocrazia”.